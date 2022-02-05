Українські вболівальники викликали бурю обурення у представників Росії.

У п'ятницю, 4 лютого, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату Європи з футзалу збірна України грала проти збірної Росії. Поєдинок завершився мінімальною перемогою росіян з рахунком 3:2.

Цей поєдинок запам'ятався якісною грою збірної України, яка за шаленої підтримки українських фанатів, викладалася на всі 200%. І хоч не вдалося нашим спортсменам домогтися позитивного результату, показали вони себе гідно.

Окремо варто відзначити вболівальників, які під час поєдинку проти Росії дуже тепло підтримували збірну України: з трибун звучали знамениті пісні "Путін х***о" і "Хто не скаче той москаль". Крім того, українські фани з трибун вирішили нагадати росіянам про анексію Криму.

Після завершення поєдинку гравець України Євген Сірий зізнався, що ніколи ще не відчував такої підтримки.

"Божевільна підтримка. Я не знаю, напевно, навіть у великому футболі такої підтримки не існує. Що сьогодні творилося на арені - я не уявляю, якби не COVID-19 і була можливість заповнити всю арену, що б тут творилося. Це було б щось неймовірне", - сказав гравець збірної України.

Після матчу українці не стали звертати уваги на досить спірні суддівські рішення на користь Росії, як, наприклад, явна гра рукою бразильця Нандо або інші фоли і порушення, які залишилися непоміченими суддями матчу. Представники збірної України лише подякували своїм уболівальникам за надану підтримку і готуються до матчу за 3-е місце на турнірі.

Читайте також"Ви - наші герої": Зеленський звернувся до збірної України з футзалу після гри з РосієюІнша реакція після матчу послідувала у російської сторони.

Як повідомляє "Чемпіонат", представники РФ абсолютно не оцінили ту атмосферу, яку створили українці під час півфінального матчу Євро-2022 в Амстердамі. У Росії висловили своє обурення поведінкою фанатів з України, назвавши їх провокаторами.

Зокрема, президент Асоціації міні-футболу Росії Еміль Алієв назвав провокацією дії українських фанатів.

"У нас були великі збори зі збірною, була нарада з УЄФА. Ми попереджали про провокації. Я вдячний хлопцям за те, що вони не відреагували ні на один крик. Хоча ми всі чули образливі заряди про Росію, збірну. Не хочеться їх повторювати. Але росіяни не здаються", - заявив Алієв.

Голова комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищов і зовсім зажадав від УЄФА покарати Україну за підтримку вболівальників.

"На жаль, очікування багатьох виправдалися: провокації відбулися. Хоча я сподівався, що все пройде без цього бруду. Провокатори все ж примчали... Сподіваюся, Міжнародна федерація відреагує. Іноземні колеги повинні відреагувати і покарати хуліганів. Приїхали знущатися - зрештою покарали своїх. Який сенс було це робити?",- сказав Свищов.

Коментатор Аркадій Білий після гри розповів, чому довелося використовувати інтершум у другому таймі.

"Я коли коментував гру, чув у трансляції образливі вигуки з трибун. Нам довелося включити інтершум, щоб заглушити образливі вигуки. Це огидно, але до гравців все це не має ніякого відношення – ніякого хамства на полі не було. Мені соромно за збірну України в цьому сенсі. Найжахливіше, що це може вдарити по Україні. УЄФА це просто так не залишить", – резюмував Білий.

Читайте такожТренер збірної України з футзалу підбив підсумки матчу проти РосіїНагадаємо, 6 лютого о 15:30 за київським часом українська збірна зіграє проти Іспанії поєдинок за третє місце - будуть розіграні бронзові медалі. Того ж дня о 18:30 Португалія і Росія зійдуться у фіналі. Вони визначать між собою чемпіона Європи.

Україна - Росія: як грали на цьому турнірі

Збірна України на груповому етапі посіла друге місце в квартеті А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Синьо-жовті" дивом пробилися в плей-офф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.

Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу і Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.

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