Португалія в шаленому стилі перемогла Іспанію та пробилася у фінал турніру.

4 лютого відбувся ще один півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому Португалія перемогла Іспанію.

Чинні чемпіони Європи португальці змогли відігратися з 0:2. Це був шалений камбек, адже Португалія забила всі свої три голи в другому таймі.

Португалія – Іспанія – 3:2

Голи: Коелью, 29 (з пенальті), Зікі Те, 32, 39 - Гомес, 1, Чіно, 13

В першому півфіналі Україна поступилася Росії з рахунком 2:3.

Тепер 6 лютого о 15:30 за київським часом українська збірна зіграє проти Іспанії поєдинок за третє місце - будуть розіграні бронзові медалі.

В той же день о 18:30 Португалія й Росія зійдуться у фіналі. Вони визначать між собою чемпіона Європи.

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