4 лютого відбувся ще один півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому Португалія перемогла Іспанію.
Чинні чемпіони Європи португальці змогли відігратися з 0:2. Це був шалений камбек, адже Португалія забила всі свої три голи в другому таймі.
Португалія – Іспанія – 3:2
Голи: Коелью, 29 (з пенальті), Зікі Те, 32, 39 - Гомес, 1, Чіно, 13
В першому півфіналі Україна поступилася Росії з рахунком 2:3.
Тепер 6 лютого о 15:30 за київським часом українська збірна зіграє проти Іспанії поєдинок за третє місце - будуть розіграні бронзові медалі.
В той же день о 18:30 Португалія й Росія зійдуться у фіналі. Вони визначать між собою чемпіона Європи.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-оф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.