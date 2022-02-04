4 лютого в Амстердамі пройшов півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому збірна України грала проти російської команди.
Поєдинок розпочався важко для наших хлопців. "Жовто-сині" пропустили в дебюті гри гол через безглуздий рикошет. Потім Україна навмисне зняла воротаря і пішла всіма силами в атаку. Росіяни провели контратаку і подвоїли перевагу. Але після цього наші продовжили грати ризиковано без голкіпера і скоротили відставання, реалізувавши зайвого польового.
В другому таймі Росія забила третій гол, а наші футзалісти мали теж чимало нагод, проте реалізація підвела. За 5 хвилин до кінця Абакшин Данило забив другий гол для України. "Жовто-сині" тиснули, пробивали пенальті, але фарт був не на боці України.
Україна - Росія - 2:3
Голи: Сірий, 16, Абакшин, 35 - Соколов, 2, Афанасьєв, 15, Ніязов, 31
Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич - Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш
Росія: Путілов, Абрамов, Соколов, Пауліньо, Нандо - Замтарадзе, Мілованов, Ніязов, Чішкала, Абрамович, Давидов, Афанасьєв
В іншому півфіналі Португалія зіграє проти Іспанії 4 лютого о 21:00.
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Україна - Росія: як грали на цьому турнірі
- Збірна України на груповому етапі посіла друге місце у квартеті А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.
- Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-оф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.