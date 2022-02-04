Першим фіналістом турніру стала Росія.

4 лютого в Амстердамі пройшов півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому збірна України грала проти російської команди.

Поєдинок розпочався важко для наших хлопців. "Жовто-сині" пропустили в дебюті гри гол через безглуздий рикошет. Потім Україна навмисне зняла воротаря і пішла всіма силами в атаку. Росіяни провели контратаку і подвоїли перевагу. Але після цього наші продовжили грати ризиковано без голкіпера і скоротили відставання, реалізувавши зайвого польового.

В другому таймі Росія забила третій гол, а наші футзалісти мали теж чимало нагод, проте реалізація підвела. За 5 хвилин до кінця Абакшин Данило забив другий гол для України. "Жовто-сині" тиснули, пробивали пенальті, але фарт був не на боці України.

Україна - Росія - 2:3

Голи: Сірий, 16, Абакшин, 35 - Соколов, 2, Афанасьєв, 15, Ніязов, 31

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич - Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Росія: Путілов, Абрамов, Соколов, Пауліньо, Нандо - Замтарадзе, Мілованов, Ніязов, Чішкала, Абрамович, Давидов, Афанасьєв

В іншому півфіналі Португалія зіграє проти Іспанії 4 лютого о 21:00.

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Україна - Росія: як грали на цьому турнірі

Збірна України на груповому етапі посіла друге місце у квартеті А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.

Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.

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