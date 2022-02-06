Росія програла Португалії, маючи перевагу в два м'ячі.

У неділю, 6 лютого, відбувся фінальний поєдинок Євро-2022 з футзалу, в якому зустрічалися збірні Португалії та Росії. Гра пройшла в Амстердамі на арені "Зігго Доум".

Збірній Росії вдалося першій повести в рахунку, на 10-й хвилині голом відзначився Антон Соколов. А вже через три хвилини перевагу росіян подвоїв Андрій Афанасьєв. Португальцям вдалося забити перший гол лише в кінцівці першого тайму, відзначився Томаш Пасу.

Другий тайм вийшов більш вдалим для збірної Португалії. Зусиллями Андре Коелью, який офрмив дубль, португальцям вдалося спочатку зрівняти рахунок, а потім і зовсім вийти вперед. А вже в самій кінцівці поєдинку, за секунду до сирени, Португалія забила четвертий гол у ворота Росії, оформивши тим самим перемогу в матчі і на турнірі.

Португалія - Росія - 4:2

Голи: Пасу, 19, Коелью, 27, 32, Варела, 40 - Соколов, 10, Афанасьєв, 13.

Відзначимо, що збірна Португалії захистила титул чемпіонів Європи. Це другий титул португальців. Іспанці вигравали ЧЄ сім разів.

Нагадаємо, у півфіналі Євро-2022 Росія обіграла Україну (3:2), а Португалія зробила камбек в грі з Іспанією (3:2).

У матчі за бронзу Іспанія взяла гору над Україною (4:1).

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