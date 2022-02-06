У неділю, 6 лютого, відбувся фінальний поєдинок Євро-2022 з футзалу, в якому зустрічалися збірні Португалії та Росії. Гра пройшла в Амстердамі на арені "Зігго Доум".
Збірній Росії вдалося першій повести в рахунку, на 10-й хвилині голом відзначився Антон Соколов. А вже через три хвилини перевагу росіян подвоїв Андрій Афанасьєв. Португальцям вдалося забити перший гол лише в кінцівці першого тайму, відзначився Томаш Пасу.
Другий тайм вийшов більш вдалим для збірної Португалії. Зусиллями Андре Коелью, який офрмив дубль, португальцям вдалося спочатку зрівняти рахунок, а потім і зовсім вийти вперед. А вже в самій кінцівці поєдинку, за секунду до сирени, Португалія забила четвертий гол у ворота Росії, оформивши тим самим перемогу в матчі і на турнірі.
Португалія - Росія - 4:2
Голи: Пасу, 19, Коелью, 27, 32, Варела, 40 - Соколов, 10, Афанасьєв, 13.
Відзначимо, що збірна Португалії захистила титул чемпіонів Європи. Це другий титул португальців. Іспанці вигравали ЧЄ сім разів.
Нагадаємо, у півфіналі Євро-2022 Росія обіграла Україну (3:2), а Португалія зробила камбек в грі з Іспанією (3:2).
У матчі за бронзу Іспанія взяла гору над Україною (4:1).
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- Престижний турнір приймали Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходили в Амстердамі і Гронінгені.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-офф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-офф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищала Португалія. Між іншим, вони також діючі чемпіони світу.