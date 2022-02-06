Українці не змогли реалізувати свої моменти, яких було багато.

У неділю, 6 лютого, національна збірна України з футзалу грала проти Іспанії матч за 3-єе місце чемпіонату Європи-2022. Сенсації не вийшло, гра завершилася впевненою перемогою іспанців.

У першому таймі гра була відносно рівною, але завершилася перша половина гри на користь Іспанії з рахунком 2:1. Голами у іспанців відзначилися Мельядо і Солано. За українців забив Чернявський.

У другій половині гри Україна всі сили кинула на атаку, грали в п'ять польових, за що і поплатилися. Українці непогано грали, створювали хороші моменти, але реалізація підводила наших спортсменів. Іспанці ж скористалися своїми моментами більш якісно, що і призвело до впевненої перемоги підопічних Федеріко Відаля.

Іспанія - Україна - 4:1

Голи: Мельядо, 10, Солано, 18, Ортіс, 31, Адольфо, 32 - Чернявський, 17

Іспанія: Хесус Ерреро, Ортіс, Рауль Гомес, Лосано, Мельядо, Плана, Борха, Бойіс, Адольфо, Сесіліо, Чіно, Рауль Кампос, Солано.

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Нагадаємо, що Україна в півфіналі Євро-2022 з футзалу програла збірній Росії, а Іспанія поступилася Португалії. Обидва поєдинки завершилися з однаковим рахунком 3:2.

Читайте такожОбразилися за пісню про Путіна: представники РФ зажадали від УЄФА покарати УкраїнуДодамо, що 6 лютого буде зіграний також і фінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому Португалія зіграє з Росією. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Євро-2022 з футзалу: головне