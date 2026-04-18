Чернівецька 'Буковина' повертається до УПЛ через понад 30 років

"Буковина" востаннє грала у вищому дивізіоні України у сезоні 1993/94.

Чернівецька "Буковина" достроково забезпечила собі вихід до української Прем'єр-ліги (УПЛ) на сезон 2026/27. Це сталося після нічиєї "Лівого берега" з тернопільською "Нивою" (0:0).

Тепер перевага "Буковини" над третім місцем становить 19 очок за шість турів до кінця. Таким чином, чернівецька команда гарантувала собі вихід у ТОП-2, а отже, і підвищення у класі.

Нагадаємо, що "Буковина" востаннє грала у вищому дивізіоні України у сезоні 1993/94. Після вильоту у 1994 році клуб тривалий час балансував між першою та другою лігами.

