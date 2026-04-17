Шевченко анонсував 'фінальне рішення' по збірній України на тлі серії поразок

Він зауважив, що кваліфікуватися через європейський відбір непросто, але це не знімає відповідальності за результат.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко планує ухвалити "фінальне рішення" для збірної України до кінця квітня. Про це він сказав під час Конгресу Української асоціації футболу в Ужгороді, повідомляє "Суспільне спорт".

Зазначається, що Україна не кваліфікувалася на світову першість за підсумком березневого матчу півфіналу плейоф відбору. У ньому "синьо-жовті" поступилися збірній Швеції з рахунком 1:3.

Так, на Конгресі Шевченко прокоментував наслідки невиходу українців на світову першість та анонсував рішення "на користь збірної".

"Кваліфікуватися через європейський відбір непросто, але це не знімає відповідальності за результат. Потрібно зробити зважені кроки, аби покращити результат. До кінця місяця ми ухвалимо фінальне рішення на користь майбутнього збірної. Нам треба якнайкраще підготуватися до Ліги націй, аби гідно розпочати відбір на наступний чемпіонат Європи", - сказав він.

Зауважується, що невизначеним залишається майбутнє нинішнього тренерського штабу на чолі збірної. Контракт головного тренера національної збірної Сергія Реброва завершується у червні. Сам тренер після непроходження України на світову першість анонсував вирішальні діалоги з Шевченком щодо своєї посади.

Як повідомляв УНІАН, у півфіналі Ліги конференцій донецький "Шахтар" зіграє проти англійського клубу "Крістал Пелес". Перша гра відбудеться у Кракові, а матч-відповідь - у Лондоні. Півфінали Ліги конференцій заплановані на 30 квітня та 7 травня.

Крім того, першим півфіналістом Ліги Європи став "Фрайбург" з Німеччини. Суперником німців стане португальська "Брага". Матчі півфіналу Ліги Європи також відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: