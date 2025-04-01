В даний час команда цього фахівця посідає другу позицію в турнірній таблиці.

Відомий український футбольний тренер Мирон Маркевич похвалив Руслана Ротаня, який зараз є головним тренером "Олександрії".

"Віддам нагороду Руслану Ротаню. Він заслужив, тому що "Олександрія" показує стабільну гру під його керівництвом", - прокоментував свій вибір Маркевич, пише sport.ua.

В даний час команда під керівництвом Ротаня посідає другий рядок турнірної таблиці Української прем'єр-ліги (УПЛ), маючи в активі 50 очок після 22 матчів. У "Динамо", яке очолює турнірну таблицю - 54 очка.

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