Він сказав, що поїде до РФ просувати спортивні цінності, оскільки сам він не політик, а людина спорту.

Легендарний нападник італійської "Роми" та збірної Італії з футболу Франческо Тотті розповів, чому поїде з візитом до країни-агресорки РФ. Його візит у Москву намічено на 8 квітня.

Про це повідомляє агенція ansa.it. "Моя ділова поїздка до Москви викликає суперечки, але я не політик і не дипломат, я спортсмен, який просуває спортивні цінності по всьому світу. Я завжди це робив: спочатку як футболіст, а тепер у новому статусі. Протягом багатьох років я їздив у всі країни, куди мене запрошували говорити про спорт, і я без проблем поїду до Києва з тією ж метою", - виправдався Тотті.

Крім того ексфутболіст додав, що якби отримав звернення від компетентного органу не брати участь у заході в Москві, то "не вагаючись зробив би крок назад".

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Легенда італійського футболу також висловив думку, що скандал навколо його поїздки в РФ, це спекуляції і спроба прославитися за рахунок його імені. Щоправда хто саме спекулюює і намагається використати його ім'я Тотті не вказав.

Як повідомляв УНІАН, про візит зіркового італійського футболіста Франческо Тотті до РФ стало відомо 17 березня. У російській столиці він візьме участь в гала-заході, організованому російським порталом ставок на спорт.

Хто такий Франческо Тотті

Франческо Тотті – італійський футболіст, екскапітан футбольного клубу "Рома", де грав протягом усієї кар'єри (1992-2017 рік).

Він є чемпіоном світу 2006 року і віце-чемпіоном Європи 2000 року в складі збірної Італії.

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