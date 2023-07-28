Крім цього, керівництво футбольного клубу заплатить штраф.

УЄФА прийняв рішення відсторонити італійський Ювентус від участі в єврокубках на сезон 2023/24 у справі про "приріст капіталу".

Мається на увазі скандал, що виник наприкінці 2022 року, коли з'ясувалося, що цей футбольний клуб публікує завищені суми за продаж та оренду футболістів, щоб виконати "фінансовий фейр-плей" УЄФА, згідно з яким клуби не можуть витрачати більше, ніж заробляють.

За це у Ювентуса списали 10 очок в чемпіонаті Італії і команда позбулася путівки в Лігу чемпіонів і претендувала на участь тільки в третьому за престижністю євротурнірі – Лізі конференцій. За підсумками сезону туринська команда посіла сьоме місце в чемпіонаті Італії з 62 очка.

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Тепер же туринців виключили з учасників Ліги конференцій і до того ж керівництво клубу заплатить штраф у розмірі 20 млн євро, повідомляє прес‑служба УЄФА.

У цьому турнірі замість "Старої синьйори" братиме участь Фіорентина.

Фінансові махінації Ювентуса

29 листопада 2022 року Рада директорів Ювентуса на чолі з президентом клубу Андреа Аньєллі та його заступником Павлом Недведом подала у відставку.

Вже наступного дня прокуратура Турина почала розслідування фінансових махінацій керівництва клубу. Того ж дня своє розслідування відкрив і УЄФА, підозрюючи клуб у порушенні фінансового "фейр-плей".

Вважається, що керівництво туринського клубу надавало невірні фінансові дані, підтасовувало і завищувало ціни гравців, маніпулювало ринком і подавало неправдиві декларації. І всім цим створювало перешкоди аудиторському контролю. За підсумками минулого сезону фінансові збитки Ювентуса склали рекордні 254,3 млн євро.

Варто зазначити, що подібна ситуація вже траплялася з Ювентусом. У 2006 році клуб став співучасником великого корупційного скандалу. "Стара синьйора" з іншими клубами були звинувачені в покупці матчів. Тоді Ювентус був покараний вильотом в Серію Б.

Нагадаємо, туринський Ювентус є найтитулованішим клубом в Італії і одним з найтитулованіших у світі.

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