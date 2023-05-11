У паралельному матчі ЛЄ зіграють "Рома" та "Баєр".

У рамках першого матчу півфіналу Ліги Європи зустрінуться "Ювентус" і "Севілья". Матч відбудеться у четвер, 11 травня, на стадіоні "Альянц Арена" у Турині.

Обслужить цю зустріч бригада арбітрів із Німеччини. Головним рефері буде працювати Даніель Зіберт, а лайнсменами – Рафаель Фолтин та Ян Зайдель.

Обидві команди розпочали свій шлях у поточному сезоні єврокубків з групового етапу Ліги чемпіонів. У тому турнірі до плей-оф вони пробитися не змогли, однак посіли у своїх квартетах треті місця. Завдяки цьому колективи кваліфікувалися до Ліги Європи.

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На стадії плей-оф "Ювентус" пройшов французький "Нант", німецький "Фрайбург" і португальський "Спортінг". "Севілья" була сильнішою за нідерландський ПСВ, турецький "Фенербахче" та англійський "Манчестер Юнайтед".

І "б’янконері", і "андалусійці" на минулих вихідних синхронно здобули перемоги. "Ювентус" був сильнішим за "Аталанту" (2:0), а "Севілья" взяла верх над "Еспаньйолом" (3:2).

До цього команди провели чотири матчі. Двічі перемагав "Ювентус", одного разу – "Севілья". Ще в одному поєдинку була зафіксована нічия. Ці ігри були у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. До речі, єдина перемогу "андалусійцям" допоміг здобути український вінгер Євген Коноплянка. Тоді – у 2015-му році – він записав до свого активу переможний асист.

Ювентус – Севілья: прогноз

На думку букмекерів фаворитом не лише сьогоднішнього матчу а усього цього протистояння в 1/2 фіналу ЛЄ є "Ювентус".

Коефіцієнт на перемогу "б’янконері" в першій зустрічі становить 1,80, на нічию – 3,60, а на перемогу "андалусійців" – 5,40.

Найбільш вірогідним точним рахунком матчу аналітики перемогу "Ювентуса" з рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий результат складає 5,50.

На прохід "Ювентуса" у фінал за підсумками двох матчів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,57, а на прохід "Севільї" – 2,25.

Ювентус – Севілья: трансляція

Перший поєдинок півфіналу Ліги Європи транслюватиметься на відеосервісі MEGOGO. Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом.

Також паралельно другу зустріч півфіналу ЛЄ проведуть "Рома" та "Баєр". Їхня гра теж стартує о 22:00, а транслюватиме теж MEGOGO.

Обидва матчі-відповіді відбудуться наступного четверга, 18 травня.

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