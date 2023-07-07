52-річний Едвін ван дер Сар наразі у стабільному стані.

Колишній воротар "Аякса", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар був госпіталізований. У його мозок трапився крововилив.

Як повідомляє Twitter "Аякса", 52-річний ван дер Сар знаходиться у реанімації. Його стан стабільний. Іншої інформації поки що немає.

30 травня ван дер Сар залишив посаду виконавчого директора "Аякса". Він працював у структурі клубу починаючи з листопада 2012 року. Кар'єру футболіста він завершив у 2011 році.

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Едвін ван дер Сар: чим він відомий

Знаменитий голкіпер чотири рази був чемпіоном Нідерландів у складі "Аякса" та чотири рази вигравав чемпіонат Англії разом з "Манчестер Юнайтед".

Ван дер Сар - єдиний в історії футболу воротар, який вигравав Лігу чемпіонів УЄФА з двома різними клубами - у 1995 році з "Аяксом", а у 2008 році з "Манчестер Юнайтед".

У складі збірної Нідерландів Едвін провів 130 поєдинків та здобув двічі бронзові нагороди чемпіонату Європи (у 2000 та 2004 роках).

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