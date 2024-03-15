Три роки тому життя самогубством покінчила тодішня дівчина футболіста.

Німецьке видання Spiegel отримало лист від матері футболіста Жерома Боатенга, в уривку якого вона пише, що її син знущається над жінками.

Видання вирішило опублікувати це викриття, пише Bild. "Мій син роками морально і фізично ображав жінок. Касія Ленхардт наклала на себе руки, і він досі не хоче усвідомити наслідки своєї поведінки", - йдеться в листі.

Нагадаємо, модель Касія Ленхардт зустрічалася з Боатенгом із 2019 по 2021 рік. 9 лютого 2021 року 25-річну Ленхардт знайшли мертвою. Вона наклала на себе руки. Після цього один із берлінських адвокатів, за даними видання, підтвердив, що Ленхардт незадовго до смерті хотіла заявити в поліцію про те, що Боатенг знущається з неї.

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Крім того, у розпорядженні видання опинилися повідомлення, надіслані 2019 року, в яких Ленхардт звинувачувала Боатенга у фізичному насильстві. Зокрема, модель повідомляла, що футболіст мало не зламав їй великий палець на лівій руці.

При цьому, на запит видання адвокат футболіста заявив, що журналісти насправді дезінформовані, а його клієнт коментувати ситуацію не збирається.

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За запитом Нідерландів у Дубаї арештовано футболіста московського футбольного клубу "Спартак" Квінсі Промеса. Нідерландське правосуддя домагається його видачі, оскільки в країні спортсмена засуджено до шести років в'язниці за контрабанду 1,3 тис. кг кокаїну.

Після затримання в аеропорту влада Нідерландів почала думати над можливістю його екстрадиції, а в цей час Промес "постив у соцмережах фото і відео, які показували, що він насолоджується свободою і нічним життям Дубая".

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