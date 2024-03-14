Поки влада Нідерландів, за запитом якої і арештували футболіста, домагається його екстрадиції, той насолоджується вільним життям у Дубаї.

За запитом Нідерландів у Дубаї арештовано футболіста московського футбольного клубу "Спартак" Квінсі Промеса. Нідерландське правосуддя домагається його видачі, оскільки в країні спортсмена засуджено до шести років в'язниці за контрабанду 1,3 тис. кг кокаїну.

Щодо 32-річного футболіста було виписано міжнародний ордер на арешт, повідомляє Бі-бі-сі. У зв'язку з цим його арештували під час паспортного контролю в Дубаї, коли той мав намір вилетіти в РФ разом із командою після зборів.

Нідерландське видання NL Times уточнило, що після затримання в аеропорту влада Нідерландів почала думати над можливістю його екстрадиції, а в цей час Промес "постив у соцмережах фото та відео, які показували, що він насолоджується свободою і нічним життям Дубая".

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"Нідерланди вимагатимуть екстрадиції цієї людини", - стверджується в заяві прокуратури.

Хто такий Квінсі Промес

Промес народився в Нідерландах. З 2014 по 2018 рік виступав за московський "Спартак". У 2017-му його визнали футболістом року в РФ.

Він також зіграв у 50 матчах за збірну Нідерландів і в її складі виступав на Чемпіонаті Європи 2020 року, коли "помаранчевим" вдалося дійти до 1/8 фіналу.

У грудні 2020 року в Амстердамі Промеса арештували за звинуваченням у нанесенні ножового поранення двоюрідному брату. Не дочекавшись суду, він утік із країни в РФ. Там він знову став футболістом "Спартака".

Пізніше прокуратура Нідерландів оголосила, що Промеса також підозрюють у контрабанді великої партії кокаїну. У лютому цього року окружний суд Амстердама визнав його винним і засудив до 6 років в'язниці.

Справа Промеса

Промес разом зі ще одним обвинуваченим провіз до Нідерландів 1363 кг кокаїну на кораблі через бельгійський порт Антверпен. Наркотики були заховані в пакетах із сіллю, що знаходилися на кораблі. Партію кокаїну частково перехопили нідерландські правоохоронні органи.

"Він, ймовірно, вважає себе недоторканним у Росії або за кордоном", - заявили в прокуратурі. Нідерланди безуспішно намагалися домогтися екстрадиції Промеса з РФ, і після винесення вироку у справі про контрабанду наркотиків Амстердамський окружний суд виписав міжнародний ордер на його арешт.

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