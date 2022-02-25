Федір Смолов закликає припинити війну в Україні.

Відомий футболіст московського "Локомотива" і збірної Росії Федір Смолов відкрито висловився проти війни в Україні.

Свою позицію 32-річний нападник висловив у своєму Instagram.

"Ні війні!!! Україна", - написав Смолов.

Раніше слова підтримки українському народу висловили багато відомих спортсменів з України і всього світу. Так, відомий гонщик Формули-1 Себастьян Феттель засудив дії РФ і заявив, що має намір бойкотувати етап Ф1 в Росії. Також свою підтримку висловили: легенда боксу Леннокс Льюїс, тенісистка Еліна Світоліна, футболісти Олександр Зінченко та Андрій Шевченко та багато інших.

Додамо, у п'ятницю, 25 лютого, УЄФА прийняв рішення позбавити Росію права приймати фінал Ліги чемпіонів, а керівництво Формули-1 скасувало етап Гран прі Сочі. Крім того, відомий англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відмовився від співпраці з російською авіакомпанією "Аерофлот", а німецький "Шальке-04" припинив співпрацю з компанією "Газпром".

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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