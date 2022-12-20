Йожеф Сабо вважає найкращим футболістом катарського мундіалю Антуана Грізманна.

Напередодні в Катарі завершився чемпіонат світу з футболу, переможцем якого стала національна збірна Аргентини.

Легендарний у минулому футболіст і колишній тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо розповів, кого вважає найкращим футболістом мундіалю.

"Для мене Грізманн став відкриттям цього чемпіонату світу. Я вважаю його найкращим гравцем мундіалю.

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Він зробив великий обсяг роботи і став незамінною ланкою в збірній Франції", - наводить слова Сабо FanDay.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Франції програла національній команді Аргентини в серії пенальті. Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3.

Найкращим футболістом чемпіонату світу в Катарі офіційно був визнаний капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі. Найкращим бомбардиром став Кіліан Мбаппе, який забив на турнірі вісім голів.

Аргентина стала чемпіоном світу втретє в своїй історії. Франція вигравала планетарну першість з футболу два рази.

Антуан Грізманн зіграв на катарському мундіалі сім матчів у складі збірної Франції, в яких віддав 3 результативні передачі. Він був одним з ключових гравців "Ле Бльо" на цьому чемпіонаті світу.

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