Під керівництвом Олександра Кучера "Дніпро-1" лідирує в чемпіонаті України.

Наставник "Дніпра-1" Олександр Кучер визнаний найкращим тренером української Прем'єр-ліги у 2022 році за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів.

40-річний коуч переміг у рейтинговому голосуванні експертної ради своїх колег, повідомляє офіційний сайт організації.

Рейтинг визначався за 5 критеріями: номінальний результат команди, труднощі в побудові та управлінні підопічними, майстерність у роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерій.

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Головний тренер "Дніпра-1" отримав оцінку 4,52. У боротьбі за цю нагороду Олександр Кучер обійшов Ігора Йовічевіча з "Шахтаря", Патріка ван Леувена з "Зорі", екс-тренера "Олександрії" Юрія Гуру і Володимира Шарана з "Миная".

Нагадаємо, Олександр Кучер очолив "Дніпро-1" перед початком цього сезону. Його команда лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи "Шахтар" на п'ять очок. За 14 зіграних турів в рамках УПЛ його команда зазнала лише однієї поразки.

По ходу цього сезону український фахівець три рази ставав найкращим тренером туру.

Також під керівництвом Кучера "Дніпро-1" пробився в плей-офф Ліги конференцій.

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