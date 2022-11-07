Команда Олександра Кучера знову зіграє проти кіпрського клубу АЕК Ларнака.

У неділю, 7 листопада, в швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування стикових матчів Ліги конференцій. Свого суперника дізнався єдиний представник України в цьому турнірі - "Дніпро-1".

Згідно з регламентом, на цій стадії зіграють команди, що посіли третє місце в групах Ліги Європи, і команди, які посіли другі місця в групах Ліги конференцій.

Перед жеребкуванням команди були розділені на сіяних (представники ЛК) і несіяних (представники ЛЄ).

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Переможці стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу Ліги конференцій, де зіграють з командами, які виграли свої групи ЛК.

Також відзначимо, що на цій стадії не зможуть перетнутися команди з однієї футбольної асоціації.

Згідно з результатами жеребкування, "Дніпро-1" зіграє проти кіпрського клубу АЕК Ларнака.

Зазначимо, що в цьому сезоні "Дніпро-1" вже зустрічався з АЕКом у кваліфікації Ліги Європи. Тоді команда Кучера поступилася кіпріотам в обох матчах (1:2, 0:3). Таким чином, у "Дніпра-1" з'явився шанс взяти реванш у АЕКа за виліт з Ліги Європи.

Крім того, АЕК виступав в одній групі Ліги Європи з київським "Динамо". Кіпрський клуб взяв 4 очки в іграх з "біло-синіми" (1:0, 3:3).

Пари стикових матчів Ліги конференцій

"Карабах" - "Гент"

"Трабзонспор" - "Базель"

"Лаціо" - ЧФР Клуж

"Буде-Глімт" - "Лех"

"Брага" - "Фіорентина"

АЕК Ларнака - "Дніпро-1"

"Лудогорец" - "Андерлехт"

"Шериф" - "Партизан"

Перші стикові матчі Ліги конференцій заплановані на 16 лютого. Ігри у відповідь відбудуться 23 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу турніру заплановане на 24 лютого.

Чинним переможцем Ліги конференцій є італійська "Рома".

Нагадаємо, "Дніпро-1" у груповому раунді Ліги конференцій виступав у групі Е з нідерландським "АЗ", кіпрським клубом "Аполлон" і "Вадуцом" з Ліхтейнштейна. Команда Олександра Кучера заробив 10 очок за 6 турів і посіла друге місце. Виграв цей квартет нідерландський "АЗ" (15 балів).

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