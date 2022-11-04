У четвер, 3 листопада, були зіграні матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА.
Єдиний представник України в цьому турнірі "Дніпро-1" виступав у групі Е з нідерландським "АЗ", кіпрським клубом "Аполлон" і "Вадуцом" з Ліхтейнштейна.
У 6-му турі групового раунду "Дніпро-1" зустрічався з нідерландським "АЗ" і програв з рахунком 1:2.
За підсумками групового етапу команда Олександра Кучера посіла друге місце у своїй групі, набравши 10 очок. Це дозволило їм пробитися в 1/16 фіналу турніру. Перше місце в цьому квартеті зайняв "АЗ" з 15 балами, "Аполлон" (7 очок) - третій, "Вадуц" з 2 очками фінішував останнім.
Представляємо вашій увазі список потенційних суперників "Дніпра-1" в 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА.
Потенційні суперники "Дніпра-1" у плей-офф Ліги конференцій
- АЕК Ларнака (Кіпр)
- "Шериф" (Молдова)
- "Лаціо" (Італія)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Трабзонспор" (Туреччина)
- "Буде/Глімт"(Норвегія)
- "Лудогорець" (Болгарія)
- "Брага" (Португалія)
Найважчими суперниками для "Дніпра-1" на цій стадії можуть стати "Лаціо" і "Трабзонспор". Також варто відзначити кіпрський АЕК Ларнака, якому "Дніпро-1" програв в цьому сезоні в кваліфікації Ліги Європи.
Додамо, що жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудеться понеділок, 7 листопада.
Поєдинки 1/16 фіналу Ліги конференцій заплановані на 16 і 23 лютого.
Раніше УНІАН повідомляв, що своїх потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи УЄФА дізнався донецький "Шахтар".