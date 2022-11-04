Найскладнішим суперником "Дніпра-1" в 1/16 фіналу може стати італійський "Лаціо".

У четвер, 3 листопада, були зіграні матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА.

Єдиний представник України в цьому турнірі "Дніпро-1" виступав у групі Е з нідерландським "АЗ", кіпрським клубом "Аполлон" і "Вадуцом" з Ліхтейнштейна.

У 6-му турі групового раунду "Дніпро-1" зустрічався з нідерландським "АЗ" і програв з рахунком 1:2.

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За підсумками групового етапу команда Олександра Кучера посіла друге місце у своїй групі, набравши 10 очок. Це дозволило їм пробитися в 1/16 фіналу турніру. Перше місце в цьому квартеті зайняв "АЗ" з 15 балами, "Аполлон" (7 очок) - третій, "Вадуц" з 2 очками фінішував останнім.

Представляємо вашій увазі список потенційних суперників "Дніпра-1" в 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Потенційні суперники "Дніпра-1" у плей-офф Ліги конференцій

АЕК Ларнака (Кіпр)

"Шериф" (Молдова)

"Лаціо" (Італія)

"Карабах" (Азербайджан)

"Трабзонспор" (Туреччина)

"Буде/Глімт"(Норвегія)

"Лудогорець" (Болгарія)

"Брага" (Португалія)

Найважчими суперниками для "Дніпра-1" на цій стадії можуть стати "Лаціо" і "Трабзонспор". Також варто відзначити кіпрський АЕК Ларнака, якому "Дніпро-1" програв в цьому сезоні в кваліфікації Ліги Європи.

Додамо, що жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудеться понеділок, 7 листопада.

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги конференцій заплановані на 16 і 23 лютого.

Раніше УНІАН повідомляв, що своїх потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи УЄФА дізнався донецький "Шахтар".

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