Футболісти Дніпра-1 / фото СК Дніпро-1

У четвер, 3 листопада, були зіграні матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА. 

Єдиний представник України в цьому турнірі "Дніпро-1" виступав у групі Е з нідерландським "АЗ", кіпрським клубом "Аполлон" і "Вадуцом" з Ліхтейнштейна. 

У 6-му турі групового раунду "Дніпро-1" зустрічався з нідерландським "АЗ" і програв з рахунком 1:2. 

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За підсумками групового етапу команда Олександра Кучера посіла друге місце у своїй групі, набравши 10 очок. Це дозволило їм пробитися в 1/16 фіналу турніру. Перше місце в цьому квартеті зайняв "АЗ" з 15 балами, "Аполлон" (7 очок) - третій, "Вадуц" з 2 очками фінішував останнім. 

Представляємо вашій увазі список потенційних суперників "Дніпра-1" в 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА. 

Потенційні суперники "Дніпра-1" у плей-офф Ліги конференцій

  • АЕК Ларнака (Кіпр)
  • "Шериф" (Молдова)
  • "Лаціо" (Італія)
  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Трабзонспор" (Туреччина)
  • "Буде/Глімт"(Норвегія)
  • "Лудогорець" (Болгарія)
  • "Брага" (Португалія)

Найважчими суперниками для "Дніпра-1" на цій стадії можуть стати "Лаціо" і "Трабзонспор". Також варто відзначити кіпрський АЕК Ларнака, якому "Дніпро-1" програв в цьому сезоні в кваліфікації Ліги Європи

Додамо, що жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудеться понеділок, 7 листопада. 

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги конференцій заплановані на 16 і 23 лютого.

Раніше УНІАН повідомляв, що своїх потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи УЄФА дізнався донецький "Шахтар".

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