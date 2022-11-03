Нідерландський клуб вирвав перемогу в грі проти "Дніпра-1" в кінцівці зустрічі.

У четвер, 3 листопада, в заключному шостому турі групового раунду Ліги конференцій "Дніпро-1" грав проти "АЗ Алкмаар". Поєдинок проходив у Нідерландах на стадіоні "АФАС" і завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

Футболістам "АЗ" вдалося відкрити рахунок вже в дебюті першого тайму, на 8-й хвилині матчу голом у ворота "Дніпра-1" відзначився Єнс Одгор.

За п'ять хвилин до кінця першої половини зустрічі зусиллями Артема Довбика "Дніпру-1" вдалося зрівняти рахунок на табло.

Відео дня

Команда Олександра Кучера була близька до того, щоб взяти очко в грі з нідерландцями, але гол Павлідіса на останніх хвилинах допоміг "АЗ" вирвати перемогу.

"АЗ" - " Дніпро-1 " - 2:1

Голи: Одгор, 8, Павлідіс, 88 - Довбик, 40

"АЗ": Верхюльст, Керкез, Деккер, Беукема, Хацідіакос, Классі, Д. де Віт, Рейндерс, Карлссон, Сугавара, Одгор

Запасні: Виндаль-Єнсен, Вестервелд, Павлідіс, Коопмейнерс, Барасі, ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеэстер, М. де Віт

"Дніпро-1": Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинський, Амаш, Піхальонок, Назаренко, Довбик

Запасні: Рибак, Канарейкін, Юрчук (всі троє - воротарі), Кононов, Логінов, Когут

Відео голів:

В іншому матчі цієї групи "Аполлон" обіграв на своєму полі "Вадуц" з рахунком 1:0.

Таким чином, підсумкова турнірна таблиця виглядає наступним чином: "АЗ Алкмаар" перший з 15 балами, "Дніпро-1" набрав 10 очок і посів друге місце, "Аполлон" (7 очок) - третій, "Вадуц" з 2 балами фінішував останнім.

"АЗ" завоював пряму путівку в 1/8 фіналу Ліги конференцій, а "Дніпро-1" зіграє в 1/16 фіналу турніру.

Додамо, що форвард "Дніпра-1" Артем Довбик забив 5 голів на стадії групового етапу Ліги конференцій і очолює гонку бомбардирів турніру.

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