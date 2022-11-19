В 14-му турі чемпіонату України з футболу зустрічалися лідери змагань - "Дніпро-1" та "Шахтар". У вольовому стилі перемогу здобули підопічні Олександра Кучера.
Михайло Мудрик відкрив рахунок на 17-й хвилині, забивши красивий гол після соло-проходу. Проте дуже швидко дніпряни відігралися - Олександр Піхальонок після розкішної комбінації відзначився у воротах Анатолія Трубіна.
Тріумфальний м'яч забив Артем Довбик на 53-й хвилині.
Дніпро-1 - Шахтар - 2:1
Голи: Піхальонок, 21, Довбик, 53 – Мудрик, 17
Дніпро-1: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк – Рубчинський (Когут, 85), Бабенко – Гуцуляк (Назаренко, 72), Піхальонок, Танчик – Довбик
Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Кривцов (Тейлор, 35), Бондар – Назарина (Криськів, 62), Степаненко (Петряк, 79) – Мудрик, Судаков, Бондаренко – Сікан (Траоре, 63)
Вперше в історії "Дніпро-1" виграв у "гірників". У наступному турі УПЛ команда Кучера проведе матч проти "Кривбаса", а "Шахтар" зустрінеться з "Ворсклою".
Турнірна таблиця УПЛ
- "Дніпро-1" має у активі 35 очок після 13 матчів. У "Шахтаря" 27 балів та гра в запасі.
- "Зоря" має у активі 26 очок після 13 матчів. У "Динамо" 23 бали та гра в запасі.
- До зимової паузи залишилося два матчі і це означає, що зимове чемпіонство буде в "Дніпра-1".