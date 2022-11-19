Тріумфальний м'яч забив Артем Довбик на 53-й хвилині.

В 14-му турі чемпіонату України з футболу зустрічалися лідери змагань - "Дніпро-1" та "Шахтар". У вольовому стилі перемогу здобули підопічні Олександра Кучера.

Михайло Мудрик відкрив рахунок на 17-й хвилині, забивши красивий гол після соло-проходу. Проте дуже швидко дніпряни відігралися - Олександр Піхальонок після розкішної комбінації відзначився у воротах Анатолія Трубіна.

Тріумфальний м'яч забив Артем Довбик на 53-й хвилині.

Відео дня

Дніпро-1 - Шахтар - 2:1

Голи: Піхальонок, 21, Довбик, 53 – Мудрик, 17

Дніпро-1: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк – Рубчинський (Когут, 85), Бабенко – Гуцуляк (Назаренко, 72), Піхальонок, Танчик – Довбик

Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Кривцов (Тейлор, 35), Бондар – Назарина (Криськів, 62), Степаненко (Петряк, 79) – Мудрик, Судаков, Бондаренко – Сікан (Траоре, 63)

Вперше в історії "Дніпро-1" виграв у "гірників". У наступному турі УПЛ команда Кучера проведе матч проти "Кривбаса", а "Шахтар" зустрінеться з "Ворсклою".

Турнірна таблиця УПЛ