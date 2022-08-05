Патрік ван Леувен задоволений результатом матчу з "Університатею".

У четвер, 4 серпня, луганська "Зоря "обіграла"Університатю" у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Головний тренер української команди Патрік ван Леувен прокоментував результат зустрічі. Наставник "Зорі" зазначив, що в цілому він задоволений результатом, але луганська команда здатна забивати більше.

"Моменти були, щоб забивати більше одного м'яча. Якщо порівняти з минулим сезоном, у нас зараз зовсім інший склад. Я задоволений настроєм команди і результатами, які вона показує.

У матчі з "Університатею" було завдання контролювати гру всі 90 хвилин, як в обороні, так і в атаці. Команда довго не грала в офіційних матчах, тому такий результат поєдинку нас більш ніж задовольняє. Словом, навіть один гол і мінімальна перемога-це вже позитивний результат, але ми знаємо, що здатні забивати суперникам більше", - наводить слова ван Леувена офіційний сайт "Зорі".

Додамо, що для "Зорі" цей матч був першим офіційним поєдинком у новому сезоні і дебютним для головного тренера луганського клубу Патріка ван Леувена. Нідерландський фахівець змінив на цій посаді Віктора Скрипника, який пішов у полтавську "Ворсклу".

Матч-відповідь між "Університатею" і "Зорею" запланований на 11 серпня.

Переможець цього протистояння вийде до раунду плей-оф Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Лугано" (Швейцарія) - "Хапоель Беєр-Шева" (Ізраїль). Для команди, що програла єврокубковий сезон закінчиться.

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