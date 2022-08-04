У четвер, 4 серпня, луганська "Зоря" у рамках третього туру кваліфікації Ліги конференцій грала проти румунської "Університаті".
Номінально домашній матч український клуб вимушено грав у польському місті Люблін на стадіоні "Арена Люблін". Обслуговував зустріч болгарський рефері Георгій Давидов.
Поєдинок завершився мінімальною перемогою "Зорі" з рахунком 1:0.
Єдиний гол у поєдинку забив Денис Нагнойний. 20-річний форвард відзначився на 55-й хвилині гри з передачі В'ячеслава Чурка.
"Зоря" - "Університатя" - 1:0
Гол: Нагнійний (56)
"Зоря": Мацапура, Чурко (Мишньов 78), Кабаєв (Лунєв 72), Булеца, Назарина, Імереков, Нагнойний (Безбородько 81), Батагов, Вантух
"Університатя": Лазар, Папп, Крецу (Скречу 65), Матею, Андрій Іван, Банку, Коліч (Маркович 78), Кепецине, Рогуліч (Баярам 46), Сержу Ханка, Раул Сілва
Попередження: Нагнойний 49, Данченко 60 - Банку 6, Крецу 54
Відео голу:
Додамо, що для "Зорі" цей матч був першим офіційним поєдинком у новому сезоні і дебютним для головного тренера луганського клубу Патріка ван Леувена. Нідерландський фахівець змінив на цій посаді Віктора Скрипника, який пішов у полтавську "Ворсклу".
Матч-відповідь між "Університатей" і "Зорею" запланований на 11 серпня.
Переможець цього протистояння вийде до раунду плей-оф Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Лугано" (Швейцарія) - "Хапоель Беєр-Шева" (Ізраїль). Для команди, що програла єврокубковий сезон закінчиться.