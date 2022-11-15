Андрій Ярмоленко відвідав Україну вперше з початку повномасштабної війни.

Футболіст національної збірної України та еміратського "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко повернувся на батьківщину.

Під час паузи в національних чемпіонатах через проведення чемпіонату світу в Катарі, Ярмоленко вирішив нарешті поїхати додому. Зокрема, капітан збірної України відвідав рідну Чернігівщину.

33-річний форвард опублікував у своєму Instagram знімок, на якому він стоїть під стелою з написом "Чернігівський район".

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"Нарешті я вдома", - підписав фото Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко родом з Чернігівської області, де він провів своє дитинство і робив перші кроки у футболі.

Повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України застало Ярмоленка в Англії, де він виступав за лондонський "Вест Хем". Футболіст підтримує Україну з перших днів війни. Раніше він передавав необхідну техніку українським військовим у Чернігові.

У вересні Андрій Ярмоленко заявив, що РФ необхідно ізолювати від усього цивілізованого світу через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Додамо, що минулого літа Андрій змінив клуб і тепер грає за "Аль-Айн" з ОАЕ під керівництвом українського тренера Сергія Реброва.

У нинішньому сезоні український нападник зіграв за "Аль-Айн" 10 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 4 гольові передачі.

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