Гол українця допоміг "Аль-Айну" взяти три очки в сьомому турі місцевого чемпіонату.

Капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко відзначився ефектним голом за "Аль-Айн" у матчі сьомого туру чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Насра".

33-річний українець вийшов у стартовому складі і вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок у поєдинку, замкнувши в падінні передачу з флангу.

У підсумку "Аль-Айн", який очолює український тренер Сергій Ребров, здобув перемогу над "Аль-Насром" з рахунком 3:1.

Відео дня

Перемога в цій грі допомогла "Аль-Айну" зміцнитися на другій позиції в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ. Після 7 зіграних турів в активі команди Реброва 13 балів.

Андрій Ярмоленко зіграв за свою нову команду 7 матчів, забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі.

Відео голу Ярмоленка:

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 22, 2022

У липні цього року Ярмоленко підписав однорічний контракт з "Аль-Айном" на правах вільного агента. У минулому сезоні Андрій виступав за лондонський "Вест Хем".

Ярмоленко зізнався, що мав пропозицію повернутися в "Динамо", але вибрав екзотичний варіант з Близьким Сходом.

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