Андрій Ярмоленко / фото ФК Аль-Айн

Вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем в поєдинку 5-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Дібби".

32-річний українець на 12-й хвилині зробив рахунок 1:0. Це другий гол капітана збірної України за нову команду. Зауважимо, що "Аль-Айн" виграв у "Дібби" з рахунком 2:0.

"Аль-Айн" після п'яти поєдинків посідає третю позицію в турнірній таблиці й відстає на три очки від першого місця. Загалом у Ярмоленка 2 голи та 2 результативні передачі за перші 5 турів.

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Нагадаємо, під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" в минулому сезоні виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда українського фахівця стала переможцем Кубка ліги ОАЕ. Ребров дотепер очолює цей клуб.

У липні цього року Ярмоленко підписав однорічний контракт з "Аль-Айном" на правах вільного агента. В минулому сезоні Андрій виступав за лондонський "Вест Хем".

Ярмоленко зізнався, що мав пропозицію повернутися в "Динамо", але обрав екзотичний варіант з Близьким Сходом.

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