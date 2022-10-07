Загалом у Ярмоленка 2 голи та 2 результативні передачі за перші 5 турів.

Вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем в поєдинку 5-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Дібби".

32-річний українець на 12-й хвилині зробив рахунок 1:0. Це другий гол капітана збірної України за нову команду. Зауважимо, що "Аль-Айн" виграв у "Дібби" з рахунком 2:0.

"Аль-Айн" після п'яти поєдинків посідає третю позицію в турнірній таблиці й відстає на три очки від першого місця. Загалом у Ярмоленка 2 голи та 2 результативні передачі за перші 5 турів.

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Нагадаємо, під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" в минулому сезоні виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда українського фахівця стала переможцем Кубка ліги ОАЕ. Ребров дотепер очолює цей клуб.

Lovely link up play as Yarmolenko grabs his 2nd goal for Al Ain since moving in the summer 🇦🇪🇺🇦 pic.twitter.com/G2hVilfYne — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 7, 2022

У липні цього року Ярмоленко підписав однорічний контракт з "Аль-Айном" на правах вільного агента. В минулому сезоні Андрій виступав за лондонський "Вест Хем".

Ярмоленко зізнався, що мав пропозицію повернутися в "Динамо", але обрав екзотичний варіант з Близьким Сходом.

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