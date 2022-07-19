Андрій Ярмоленко розповів про причини переходу в "Аль-Айн".

Капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко розповів про причини переходу в "Аль-Айн".

В інтерв'ю YouTube-каналу "Вацко Live" український нападник зізнався, що він дійсно отримав пропозицію від Ігоря Суркіса повернутися в "Динамо", однак через важку ситуацію в Україні, він вважав за краще перейти в команду Сергія Реброва.

"Дійсно, у мене була пропозиція від "Динамо", в першу чергу хочу подякувати Ігорю Михайловичу і Григорію Михайловичу (Суркісам) за те, що вони хотіли мене повернути в рідну команду.

Мені цього теж хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні.

Мені хочеться стабільності, я хочу грати у футбол, а поки в Україні мені важко уявити, як це буде. Тому моє рішення було таким.

Але ще раз хочу подякувати їм за пропозицію. Думаю, що всі вболівальники "Динамо" знають як я ставлюся до цієї команди. Це команда номер один у моєму житті", - сказав Ярмоленко.

Крім того, Ярмоленко зізнався, що насправді він не мав великої кількості варіантів, де продовжити свою кар'єру, а на вибір на користь "Аль-Айна" вплинув фактор Сергія Реброва.

"Я можу сказати, що не було 20 клубів, які хотіли мене підписати. Вибору великого не було. Логіка переходу в "Аль-Айн"? По-перше, мої діти будуть жити в хорошому місці. Там буде англійська школа. По-друге, це фактор Реброва. Я добре знаю Сергія Станіславовича.

Звичайно, я його питав про рівень футболу, рівень чемпіонату. Ребров сказав, що я буду здивований, що буде цікаво. Я вважаю, що прийняв правильне рішення. Буду грати у футбол, а сім'я буде зі мною", - резюмував Ярмоленко.

Нагадаємо, під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" в минулому сезоні виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда українського фахівця стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.

Андрій Ярмоленко: кар'єра та досягнення

Першим професійним клубом Андрія стала чернігівська "Десна", у складі якої форвард зіграв 45 матчів у Першій лізі і забив 12 голів.

У 2005 році Ярмоленко перебрався в київське "Динамо". За "біло-синіх" Ярмоленко зіграв 340 матчів і забив 137 голів у всіх турнірах, а також віддав 90 результативні передач.

З "Динамо" Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.

У 2017 році за 25 мільйонів євро Ярмоленко перейшов в "Боруссію" Дортмунд. За німецький клуб зіграв 26 матчів і забив 6 голів.

У 2018 році перебрався в англійський "Вест Хем". У складі "молотобійців" зіграв 86 матчів і записав собі в актив 13 забитих голів і 7 асистів.

Ярмоленко є капітаном збірної України. Відіграв за національну команду 109 матчів, забив 45 голів. Ярмоленко - другий бомбардир в історії збірної України.

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