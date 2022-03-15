Андрій Ярмоленко активно допомагає рідному місту.

Форвард збірної України і лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко допоміг українським військовим у Чернігові.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус подякував 32-річному футболістові за допомогу рідному місту.

"Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці "ніштяки", які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам.

Це те, що їм зараз потрібно. Андрій, спасибі", - наводить слова Чауса Суспільне Чернігів.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко родом з Чернігівщини, там гравець збірної України провів своє дитинство і робив перші кроки у футболі. З першого дня війни Чернігів піддається бомбардуванням. Взяти його російським терористам досі не вдалося, їхні плани тотально провалюються.

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