Легенда "Динамо" висловив позицію від імені всієї збірної України.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відверто підтримав ізоляцію російського спорту, а також назвав РФ країною-терористом.

Про це зірка футболу заявив на прес-конференції перед матчем із Шотландією у Лізі націй.

"Моя думка щодо російського футболу, російського спорту - цю країну потрібно ізолювати від усього світу. Це країна-терорист. Щодня вони вбивають українців, наших дітей. Тому ні про який спорт не йдеться. Усі гравці збірної хочуть лише одного - щоб цю країну карали сильніше. Ми тільки за те, щоб їх просто ізолювали від усього світу. Радітиму, якщо їх виключать зі всіх змагань, не тільки футбольних", - сказав Ярмоленко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Ярмоленко пожертвував три мільйони гривень для української армії. Крім того, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус зазначав, що Ярмоленко допоміг українським розвідникам у Чернігові.

Також Ярмоленко пояснив, чому не вважає російських військовослужбовців людьми й пообіцяв допомогти винищувати їх.

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