Збірна України вдруге за рік зіграє проти шотландців.

У середу, 21 вересня, збірна України з футболу зіграє свій четвертий поєдинок у рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

У групі 1 дивізіону В "жовто-сині" завітають в гості до Шотландії. Гра пройде в місті Глазго. Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом.

Шотландія - Україна: де дивитися матч

Протистояння можна переглянути на загальнонаціональному телеканалі ICTV.

Відео дня

Канал доступний в ефірному цифровому просторі T2, а також входить до безкоштовного пакету медіасервісу MEGOGO. Зазначимо, що на MEGOGO буде показано решту матчів турніру. Також гру покажуть на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Додамо, що збірна України має серйозні кадрові втрати: через травми "жовто-синім" не допоможуть Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Едуард Соболь й Георгій Бущан.

Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1.

Збірна України в Лізі націй