Українці не жаліють грошей на захист вітчизни.

Футболіст лондонського "Вест Гему" та збірної України Андрій Ярмоленко пожертвував три мільйони гривень для української армії.

Про це повідомляє Дзеркало тижня.

32-річний спортсмен підтримав свій народ у війні проти російських окупантів.

До того ж 27 лютого гравці "Вест Гему" вийшли на поєдинок АПЛ у формі з прізвищем Ярмоленка на спині, а на футболках їхнього суперника, "Вулвергемптона", був напис "Ні війні".

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