Андрій Ярмоленко / фото REUTERS
Футболіст лондонського "Вест Гему" та збірної України Андрій Ярмоленко пожертвував три мільйони гривень для української армії.
Про це повідомляє Дзеркало тижня.
32-річний спортсмен підтримав свій народ у війні проти російських окупантів.
До того ж 27 лютого гравці "Вест Гему" вийшли на поєдинок АПЛ у формі з прізвищем Ярмоленка на спині, а на футболках їхнього суперника, "Вулвергемптона", був напис "Ні війні".
💙💛 @Yarmolenko_7pic.twitter.com/iqU2R3uZo8— West Ham United (@WestHam) February 28, 2022