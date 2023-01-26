Англійський клуб зацікавлений у підписанні українського форварда Артема Довбика.

Нападник національної збірної України Артем Довбик може перейти з "Дніпра-1" в англійський "Евертон", кольори якого захищає українець Віталій Миколенко.

Як повідомляє видання The Sun, керівництво "ірисок" розраховує продати Ентоні Гордона в "Ньюкасл" і на виручені гроші оформити кілька трансферів.

Зокрема, "Евертон" планує придбати нападника, щоб посилити лінію атаки. Відзначається, що "іриски" розглядають дві кандидатури на цю позицію: форварда "Дніпра-1" Артема Довбика і нападника "Шеффілда" Ілімана Ндіайє. Однак, "клинки" не збираються прощатися з нападником, оскільки планують повернутися в АПЛ.

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Таким чином, форвард збірної України є чи не пріоритетною метою "Евертона" в зимове трансферне вікно.

У нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв 22 матчі за "Дніпро-1" у всіх турнірах, записавши собі в актив 16 голів і 4 гольових передачі.

За інформацією ЗМІ, "Дніпро-1" готовий продати свого форварда за 20 мільйонів євро. При цьому, половина цих грошей дістанеться данському "Мідтьюлланду", який володіє половиною прав на нападника збірної України.

Нагадаємо, "Евертон" займає передостаннє, 19 місце, в турнірній таблиці АПЛ з 15 очками в активі.

Раніше керівництво "ірисок" через незадовільні результати відправило у відставку головного тренера команди Френка Лемпарда.

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