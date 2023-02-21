Український вінгер поки не може проявити себе з кращого боку в чемпіонаті Англії.

У суботу, 18 лютого, лондонський "Челсі" сенсаційно програв "Саутгемптону" в рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У другому таймі цього протистояння на полі з'явився український вінгер "синіх" Михайло Мудрик. 22-річний футболіст не допоміг команді уникнути поразки, проте зумів встановити антирекорд АПЛ.

Як повідомляє видання Football London, за 40 хвилин проведених на полі колишній гравець "Шахтаря" 20 разів втрачав м'яч, що стало антирекордом АПЛ серед футболістів, які виходили на заміну у другому таймі.

Відео дня

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з донецького "Шахтаря" в зимове трансферне вікно. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро в якості основної виплати, ще 30 мільйонів євро "Шахтар" отримає в якості бонусів при активації різних умов під час дії контракту, в тому числі перемога в АПЛ і Лізі чемпіонів.

Український вінгер дебютував за "Челсі" в грі з "Ліверпулем" (0:0). Всього у складі лондонського клубу Мудрик зіграв п'ять матчів, результативними діями не відрізнявся.

Додамо, що в грі проти "Ліверпуля" Мудрик встановив новий рекорд АПЛ. Українець став найшвидшим футболістом чемпіонату в нинішньому сезоні.

Вас також можуть зацікавити новини: