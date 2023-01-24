У суботу, 21 січня, в рамках 21-го туру чемпіонату Англії з футболу вінгер збірної України Михайло Мудрик дебютував у складі "Челсі".
У своєму першому поєдинку в АПЛ український вінгер вийшов з лави запасних на 55-й хвилині гри. За відведений йому час 22-річний футболіст не тільки встиг запам'ятатися публіці яскравими діями, а й встановив новий рекорд ліги.
За інформацією Opta, Мудрик став найшвидшим футболістом АПЛ в нинішньому сезоні. В одному з епізодів поєдинку проти "Ліверпуля" швидкість українця досягла 36,63 км/год.
Топ-5 найшвидших гравців АПЛ у сезоні 2022/2023
- Михайло Мудрик ("Челсі") - 36,63 км/год
- Ентоні Гордон ("Евертон") - 36,61 км/год
- Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль") - 36,53 км/год
- Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") - 36,22 км/год
- Денис Закарія ("Челсі") - 36,09 км/год
Поєдинок "Челсі" і "Ліверпуля" закінчився внічию з рахунком 0:0.
За 20 зіграних матчів "Челсі" набрав 29 очок і займає 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ.
У наступному турі англійської першості "сині" зіграють проти "Фулхема". Гра запланована на 3 лютого.
Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з донецького "Шахтаря" за рекордні для українського футболу 100 мільйонів євро. Українець підписав контракт з "синіми" до літа 2031 року.