Михайло Мудрик / фото twitter.com/ChelseaFC

У суботу, 21 січня, в рамках 21-го туру чемпіонату Англії з футболу вінгер збірної України Михайло Мудрик дебютував у складі "Челсі".

У своєму першому поєдинку в АПЛ український вінгер вийшов з лави запасних на 55-й хвилині гри. За відведений йому час 22-річний футболіст не тільки встиг запам'ятатися публіці яскравими діями, а й встановив новий рекорд ліги. 

За інформацією Opta, Мудрик став найшвидшим футболістом АПЛ в нинішньому сезоні. В одному з епізодів поєдинку проти "Ліверпуля" швидкість українця досягла 36,63 км/год.

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Топ-5 найшвидших гравців АПЛ у сезоні 2022/2023

  • Михайло Мудрик ("Челсі") - 36,63 км/год
  • Ентоні Гордон ("Евертон") - 36,61 км/год
  • Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль") - 36,53 км/год
  • Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") - 36,22 км/год
  • Денис Закарія ("Челсі") - 36,09 км/год
twitter.com/OptaJoe

Поєдинок "Челсі" і "Ліверпуля" закінчився внічию з рахунком 0:0. 

За 20 зіграних матчів "Челсі" набрав 29 очок і займає 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ. 

У наступному турі англійської першості "сині" зіграють проти "Фулхема". Гра запланована на 3 лютого. 

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з донецького "Шахтаря" за рекордні для українського футболу 100 мільйонів євро. Українець підписав контракт з "синіми" до літа 2031 року.

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