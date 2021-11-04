Луганська "Зоря" в 4-му турі зіграє проти аутсайдера групи.

4 листопада відбудеться матч 4-го туру групового етапу Ліги конференцій між луганською "Зорею" та софійським ЦСКА. Команди зіграють на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Зоря" - ЦСКА.

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Стартовий свисток прозвучить о 19.45.

"Зоря"

Два тижні тому "Зоря" нарешті перервала серію невдач в єврокубках в цьому сезоні. Луганський клуб здобув перемогу в першій грі проти ЦСКА - в гостях вдалося перемогти завдяки голу Аллах'яра Сайядманеша.

До цього луганчани, нагадаємо, не змогли подолати кваліфікацію Ліги Європи, а в Лізі конференцій програли "Буде-Глімту" (1:3 в гостях) і "Ромі" (0:3 вдома).

На цю мить "Зоря" з 3 очками займає третє місце у своїй групі, на 3 очки відстаючи від "Роми" і на 4 - від "Буде-Глімта". Матч з ЦСКА - шанс для луганчан повернутися в боротьбу за плей-оф. У разі перемоги, "Зоря" набере 6 очок, тоді як італійський і норвезький клуби зіграють між собою, і як мінімум один з них втратить очки.

До матчу проти ЦСКА "Зоря" підійшла в прекрасному настрої - на вихідних команді в рамках УПЛ вдалося розгромити "Металіст 1925" з рахунком 6:1.

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ЦСКА

Бронзовий призер чемпіонату Болгарії минулого сезону на євроарені стартував відразу з Ліги конференцій і, щоб дійти до групового етапу, подолав три раунди. "Лієпаю" вдалося пройти тільки по пенальті (0:0, 0:0 і 3:1 в серії), а далі ЦСКА вибив з боротьби "Осієк" (4:2 і 1:1) і "Вікторію Пльзень" (0:2 і 3:0).

На груповому етапі Ліги конференцій болгарський клуб спершу без шансів програв "Ромі" в гостях (1:5), а потім вдома зміг зіграти внічию з несподіваним лідером групи "Буде-Глімтом" (0:0). Мінімальна поразка від "Зорі" (0:1) відкинула ЦСКА на останнє місце в групі, і шанси команди поборотися за плей-оф наразі виглядають не надто оптимістично.

До матчу з "Зорею" ЦСКА підійшов з серією з трьох ігор без перемог. Після поразки від луганчан в Лізі конференцій клуб з Софії в чемпіонаті Болгарії зіграв внічию з "Берое" (0:0) і програв "Локомотиву" (1:3).

Історія протистоянь

До зустрічі в поточному сезоні команди раніше грали один проти одного в 2019 році в рамках кваліфікації Ліги Європи. У Софії матч завершився з рахунком 1:1, а на своєму полі "Зоря" перемогла 1:0 і пройшла в наступний етап.

Орієнтовні склади

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Вернидуб, Снурніцин, Хомченовський, Булеца, Громов, Аллах'яр, Шахаб, Гладкий

ЦСКА: Бузатто, Туріцов, Матей, Лам, Мазіку, Юга, Мухар, Йомов, Кері, Бе, Кайседо

Слова перед матчем

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник:

"Ми перемогли цю команду два тижні тому, і докладемо всіх зусиль, щоб знову виграти. Наш суперник теж приїхав, щоб показати майстерність і теж хоче перемагати. Кожна з команд хоче набирати очки для свого рейтингу та своєї країни. Для іміджу. Граємо вдома. Будь-який гол відкриває гру і буде багато мікродуелей, які будуть вирішальними в протистоянні. З повагою ставимося до будь-якого суперника, але в першу чергу дивимося на себе".

Арбітр

Судити матч буде aінська бригада арбітрів. Головним рефері призначений Петрі Вільянен.

Автор: Антон Дудар