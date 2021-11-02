"Зоря" спробує здобути другу перемогу в турнірі.

В рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє проти софійського ЦСКА.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - ЦСКА.

Букмекери вважають "Зорю" фаворитом домашнього матчу.

На перемогу луганського клубу дається коефіцієнт 2,14, на нічийний результат - 3,45, а на перемогу ЦСКА - 3,40.

На те, що "Зоря" набере очки на своєму полі, можна поставити з коефіцієнтом 1,32, тоді як на те, що гості не програють - 1,71.

Зоря - ЦСКА: перед матчем

Матч "Зоря" - ЦСКА Софія пройде 4 листопада в Запоріжжі. Початок - о 19.45.

Після першого кола "Зоря" набрала 3 очки та займає в групі С третє місце. У ЦСКА - 1 бал і останній рядок. Лідирує "Буде-Глімт" (7 очок), на другому місці - "Рома" (6 очок).

У 3-му турі "Зоря" в гостях обіграла ЦСКА з рахунком 1:0 завдяки голу Аллахьяра Сайядманеша.

До нової зустрічі "Зоря" підійшла в гарному настрої - в рамках УПЛ луганчани на вихідних розгромили "Металіст 1925" з рахунком 6:1. ЦСКА у своєму чемпіонаті поступився "Локомотиву" (Пловдив) з рахунком 1:3, продовживши серію без перемог до трьох ігор.

Судити матч буде фінська бригада арбітрів. Головним рефері призначений Петрі Вільянен.

Автор: Антон Дудар