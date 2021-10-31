Харків'яни пропустили 6 голів.

Луганська "Зоря" в матчі 13-го туру чемпіонату України в гостях розбила вщент харківський "Металіст 1925".

Андрій Ременюк в дебюті гри вивів харків'ян вперед, але нападники "Зорі" відповіли дублями: Олександр Гладкий та Аллах'яр Сайядманеш забили по два голи. 19-річний ганець Реймонд Овусу забив п'ятий гол луганців. Поставив крапку в розгромі вихованець "Динамо" Ахмед Алібеков.

Зауважимо, що господарі на 66-й хвилині залишилися у меншості: захисник Михайло Шершень отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

"Зоря" набрала 26 очок і займає третє місце в турнірній таблиці, але в найближчого переслідувача "Ворскли" є матч у запасі. У "Металіста 1925" на 7 залікових пунктів менше і вони розташовані на восьмій позиції.

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

Автор: Артем Будрін