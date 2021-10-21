Трапилася перша перемога України в цьогорічній єврокубковій кампанії.

Луганська "Зоря" зіграла третій поєдинок на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА. Українська команда в гостях обіграла ЦСКА (Софія, Болгарія).

Зустріч завершилася мінімальною перемогою "Зорі" з рахунком 1:0.

В першому таймі ЦСКА домінував, володів 70% часу м'ячем, завдав на 8 ударів більше, ніж "Зоря" (9 проти 1), але конвертувати цю перевагу в гол господарі поля так і не змогли.

А ось на другий тайм вийшла зовсім інша "Зоря", яка суттєво додала обертів. Підопічні Віктора Скрипника почали тиснути та закономірно відкрили рахунок на 65-й хвилині. Аллах'яр Сайядманеш красивим пострілом вивів вперед свою команду. 20-річний іранець з кута штрафного майданчика закрутив м'яча в дальній кут.

Після цього "Зоря" змогла втримати переможний рахунок, героїчно відбиваючи атаки болгарського клубу. ЦСКА завершував поєдинок у меншості через червону картку.

ЦСКА Софія - "Зоря" - 0:1

Гол: Сайядманеш, 65

ЦСКА - "Зоря": підсумки матчу

Ця звитяга "Зорі" історична, адже вперше українська команда здобула перемогу у новоствореному турнірі - Лізі конференцій УЄФА.

"Буде-Глімт" набрав 7 очок після трьох турів в групі C. У "Роми" - 6 залікових пунктів. "Зоря" має 3 бали, а ЦСКА - 1.

Команди раніше між собою зустрічалися в 2019 році в рамках кваліфікації Ліги Європи. У Софії матч завершився з рахунком 1:1, а на своєму полі "Зоря" перемогла 1:0 і пройшла в наступний етап.

В 4-му турі "Зоря" вдома прийматиме ЦСКА. Поєдинок відбудеться 4 листопада.

Автор: Артем Будрін