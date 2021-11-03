Луганчани в четвертому турі прийматимуть суперника з Болгарії.

Луганська "Зоря" 4 листопада проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги конференцій проти софійського ЦСКА. Матч пройде на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - ЦСКА Софія.

Зоря - ЦСКА Софія: де дивитися матч

У прямому ефірі цей поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. Також трансляція матчу буде доступна на платформі "Volia TV".

Стартовий свисток прозвучить о 19.45.

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Зоря - ЦСКА: перед матчем

Матч "Зоря" - ЦСКА Софія пройде 4 листопада в Запоріжжі. Початок - о 19.45.

Після першого кола "Зоря" набрала 3 очки та займає в групі С третє місце. У ЦСКА - 1 бал і останній рядок. Лідирує "Буде-Глімт" (7 очок), на другому місці - "Рома" (6 очок).

У 3-му турі "Зоря" в гостях обіграла ЦСКА з рахунком 1:0 завдяки голу Аллахьяра Сайядманеша.

До нової зустрічі "Зоря" підійшла в гарному настрої - в рамках УПЛ луганчани на вихідних розгромили "Металіст 1925" з рахунком 6:1. ЦСКА у своєму чемпіонаті поступився "Локомотиву" (Пловдив) з рахунком 1:3, продовживши серію без перемог до трьох ігор.

Судити матч буде фінська бригада арбітрів. Головним рефері призначений Петрі Вільянен.

Автор: Антон Дудар