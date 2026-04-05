Луческу потрапив до реанімації після раптового інфаркту

Стан здоров'я легендарного футбольного тренера різко погіршився в останні два дні.

Колишній тренер збірної Румунії, а також українських "Динамо" і "Шахтаря" Мірча Луческу перебуває у штучній комі після різкого погіршення його стану останніми днями. Про це повідомляє румунське видання DigiSport із посиланням на офіційну заяву Бухарестської університетської лікарні швидкої допомоги.

Повідомляється, що Луческу переніс гострий інфаркт міокарда в п'ятницю, саме в той день, коли його мали би виписати з лікарні після госпіталізації тиждень тому. Далі його стан лише погіршився.

"У суботу, ввечері, у пацієнта повторилися серйозні серцеві аритмії, які оперативно лікувала чергова бригада кардіологічного відділення. В ніч проти неділі аритмії стали серйозними та більше не реагували на лікування. Стан пацієнта погіршився, що вимагало переведення до відділення анестезіології та інтенсивної терапії", – йдеться у повідомленні лікарні.

Як писав УНІАН, стан здоров'я Мірчі Луческу різко погіршився за останній тиждень. Його шпиталізували до лікарні після того, як він знепритомнів під час тренування збірної на очах у гравців.

Після оперативного втручання лікарів стан Луческу вдалося стабілізувати. І лікарі вже збиралися виписуати легендарного футбольного тренера, як у п'ятницю 80-річний Луческу переніс черговий гострий інфаркт міокарда.

