80-річному Луческу стало погано: його терміново госпіталізували в Румунії

Головного тренера збірної Румунії та колишнього тренера донецького "Шахтаря" й київського "Динамо" 80-річного Мірча Луческу госпіталізували після того, як йому стало погано. Про це повідомила Федерація футболу Румунії.

Зазначається, що самопочуття тренера погіршилося під час технічної наради, що передувала останньому тренуванню перед від'їздом збірної до Словаччини.

"Перші заходи допомоги негайно вжили члени медичного штабу національної команди, які надали йому першу допомогу на місці. Після виклику до екстреної служби 112 дві бригади SMURD терміново вирушили на тренувальну базу. Завдяки оперативному втручанню медичного персоналу стан тренера було швидко стабілізовано", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За даними федерації, наразі стан тренера стабільний, однак згідно з медичними протоколами та для усунення будь-якого ризику Луческу доставлено до лікарні у столиці "для ретельного обстеження та спеціалізованого спостереження".

У зв'язку з цим місцева федерація футболу намагалася скасувати товариський матч у Братиславі, але це не вдалося, тож збірна свирушить до столиці Словаччини без Луческу. Його обов'язки візьме на себе колишній гравець збірної, помічник тренера Іонел Гане.

Здоров'я Луческу

Наприкінці січня 2026 року УНІАН писав, що екстренер "Динамо" Луческу потрапив до лікарні і перебуває у критичному стані через тяжку форму грипу. Рішення про госпіталізацію було ухвалено з урахуванням "складної кардіологічної історії" та віку досвідченого тренера. Це змусило коуча тимчасово призупинити свої професійні зобов'язання перед збірною Румунії, щоб підготуватися до відбіркових матчів Чемпіонату світу 2026 року.

