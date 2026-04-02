Легендарний наставник 'Динамо' та 'Шахтаря' втратив роботу в збірній Румунії

У Румунській федерації футболу сподіваються, що Луческу повернеться до роботи вже як футбольний чиновник.

Екснаставник київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Мірча Луческу покинув пост головного тренера футбольної збірної Румунії на тлі проблем зі здоров'ям. Про це повідомляє офіційний сайт Румунської футбольної федерації.

Зазначається, що причиною цьому став стан здоровʼя 80-річного коуча. Раніше Луческу втратив свідомість під час тренування збірної Румунії, звідки його госпіталізували. У тренера проблеми з серцевим ритмом, через що йому планують імплантувати дефібрилятор.

Раніше Румунія провалила завдання виходу на Чемпіонат Світу 2026. У півфінальному матчі плейоф підопічні Луческу поступилися збірній Туреччини з рахунком 1:0.

"Ми чекаємо на пана Луческу на новій посаді, найближчими місяцями, на рівні Федерації румунського футболу, щоб румунський футбол міг скористатися всіма знаннями, які пан Луческу накопичив за свою кар'єру, щоб ми могли ще краще підготувати наших тренерів та гравців", – зазначили у пресслужбі Румунської футбольної федерації.

Зазначимо, що Луческу розпочав тренерську карʼєру у 1978 році в румунському "Корвінулі". У 2004 році він очолив донецький "Шахтар", з яким виграв Кубок УЄФА. Коуч пропрацював у складі "гірників" до 2016 року. А вже у 2020 очолив київське "Динамо", провівши у клубі три роки та вигравши одне чемпіонство УПЛ.

Нагадаємо, після поразки у вирішальному матчі плейоф за вихід на Чемпіонат світу проти Швеції, збірна України посіла 32 сходинку у загальному рейтингу ФІФА. Цей результат є найнижчим для національної команди України за останні вісім років.

