Енцо Фернандес вірить у перемогу "Челсі" у грі проти "Реала".

У середу, 12 квітня, "Челсі" зіграє перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Реала". Гра пройде в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Зірковий півзахисник лондонського клубу Енцо Фернандес прокоментував майбутній матч. Аргентинець зазначив, що футболісти "Челсі" не бояться суперника і вони вірять, що здатні перемогти в цій дуелі.

"Френк Лемпард розповів нам, як він виграв Лігу чемпіонів у 2012 році, коли команда мала складний період. Ми не боїмося "Реал". Ми знаємо, що Мадрид - великий клуб з неймовірною історією. Але ми віримо в свій план, віримо в те, що зможемо зробити. Є повага до суперника, тому що це футбол, тому що ми знаємо, наскільки вони сильні.

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Криза? Наші гравці сильні ментально, а команда дружна. Наш настрій непохитний. Ми знаємо історію, знаємо, що грати на "Бернабеу" складно, але я радий бути тут. У Мадриді траплялися різні приголомшливі речі. Ми постараємося стримати "Реал" за допомогою наших захисників, постараємося провести зразковий матч", - наводить слова Енцо Фернандеса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Енцо Фернандес перейшов в "Челсі" з "Бенфіки" в січні цього року за 121 мільйон євро. У грудні минулого року 22-річний півзахисник став чемпіоном світу з футболу у складі збірної Аргентини, яка у фіналі мундіалю в Катарі перемогла Францію.

Фернандес був визнаний найкращим молодим футболістом ЧС-2022.

Додамо, що "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів УЄФА. Мадридський клуб у фіналі минулого року переміг англійський "Ліверпуль".

Також варто відзначити, що в минулому сезоні на шляху до фіналу ЛЧ "Реал" вибив "Челсі". Це сталося на стадії 1/4 фіналу. Перша гра в Лондоні завершилася з рахунком 3:1 на користь "вершкових", а в матчі-відповіді в Мадриді з аналогічним рахунком виграли "сині". Таким чином, гра перейшла в додатковий час, де сильнішими виявилися мадридці.

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