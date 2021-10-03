Кияни спробують зберегти за собою перше місце в турнірній таблиці.

Третього жовтня київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар" в рамках 10-го туру чемпіонату України. Команди зустрінуться на НСК "Олімпійському" в Києві.

На УНІАН буде доступна відео трансляція поєдинку Динамо - Шахтар.

Динамо - Шахтар: де дивитися матч

Початок гри - о 19.30.

"Динамо"

До цієї зустрічі "Динамо" підходить в ролі лідера турнірної таблиці - у "біло-синіх" 25 очок. "Шахтар" у своєму активі має 22 залікові пункти і йде другим. Тобто динамівці в разі перемоги збільшать відрив до шести очок, а це в контексті чемпіонської гонки грає суттєву роль.

Проте здобути перемогу підопічним Мірчі Луческу в цьому протистоянні буде нелегко. В пам'яті ще свіжа поразка в Суперкубку України від "гірників", а в останньому матчі кияни взагалі потрапили під холодний душ й стали жертвами німецької машини на ім'я "Баварія" в Лізі чемпіонів.

Психологічно зараз колектив не в найкращому настрої і друга поспіль поразка перед паузою на матчі збірних може негативно позначитись на стані "Динамо". Тому гравці столичного клубу мусять зробити все, щоб не програти й не підпустити до себе "Шахтар" в турнірній таблиці.

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"Шахтар"

У футболі все дуже стрімко змінюється. Після поразки молдавському "Шерифу" навіть лінивий критикував "гірників" за кепську гру. Але пройшло трошки часу і гнів змінився на милість: всі захоплюються тим, як "Шахтар" відібрав очки в "Інтера" у Лізі чемпіонів. Дійсно, це була нічия з присмаком перемоги, адже "Шахтар" несподівано потужно атакував і поставив міланський гранд в максимально незручне становище.

Проте питання залишається відкритим: наскільки стабільним став "Шахтар"? Схоже, тренер "гірників" Роберто Де Дзербі з кожним днем все краще й краще інтегрує свої ідеї в команду, але чи зможуть на мажорній ноті донеччани піти на паузу в чемпіонаті?

Нас очікує запальне дербі. В "Українському класичному" інакше не буває. Особливою родзинкою може стати ймовірний конфлікт між Де Дзербі та Луческу. Перший вже натякає на прес-конференціях, що досвідчений румун чинить тиск на арбітрів. Одним словом, буде точно гаряче.

Хто не зіграє?

У "Динамо" гру пропустять Віталій Буяльський, Денис Попов та Артем Бєсєдін. У "Шахтаря" в лазареті знаходяться нападники Лассіна Траоре та Жуніор Мораєс.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Циганков, Вербіч

"Шахтар": П'ятов, Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Педріньо, Патрік, Соломон, Марлос

Арбітр

Обслужить поєдинок 32-річний львів'янин Олександр Шандор.

Автор: Артем Будрін