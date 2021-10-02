Хавбек Динамо Віктор Циганков очолює на цю мить гонку бомбардирів УПЛ / фото ФК Динамо Київ
Третього жовтня на НСК "Олімпійський" київське "Динамо" в рамках 10-го туру Української Прем'єр-ліги прийматиме донецький "Шахтар".
На УНІАН буде доступна відео трансляція поєдинку Динамо - Шахтар.
Динамо - Шахтар: де дивитися матч
Протистояння принципових опонентів у прямому ефірі можна буде подивитися на телеканалі "2+2".
Початок гри - о 19.30.
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Динамо - Шахтар: перед матчем
- До цієї зустрічі "Динамо" підходить в ролі лідера УПЛ - у киян 25 очок. "Шахтар" набрав 22 очки і йде другим.
- Зовсім недавно кияни та донеччани зустрічалися в матчі за Суперкубок України. Поєдинок завершився розгромною перемогою "Шахтаря".
- В рамках УПЛ "Шахтар" і "Динамо" провели один проти одного 67 матчів - обидві команди перемагали по 25 разів, ще 17 зустрічей завершилися внічию.
- Обидві команди через травми не зможуть розраховувати на основних гравців. "Динамо" не допоможе Віталій Буяльський, а у "Шахтаря" вибув Лассіна Траоре, який травмувався в матчі ЛЧ.
- Головним арбітром матчу призначено Олександра Шандора зі Львова.