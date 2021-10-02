Динамо - Шахтар: де дивитися матч УПЛ

"Гірники" спробують зрівнятися за кількістю очок з динамівцями.

Третього жовтня на НСК "Олімпійський" київське "Динамо" в рамках 10-го туру Української Прем'єр-ліги прийматиме донецький "Шахтар". На УНІАН буде доступна відео трансляція поєдинку Динамо - Шахтар. Динамо - Шахтар: де дивитися матч Протистояння принципових опонентів у прямому ефірі можна буде подивитися на телеканалі "2+2". Початок гри - о 19.30. Читайте такожДинамо - Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ Динамо - Шахтар: перед матчем До цієї зустрічі "Динамо" підходить в ролі лідера УПЛ - у киян 25 очок. "Шахтар" набрав 22 очки і йде другим.

Зовсім недавно кияни та донеччани зустрічалися в матчі за Суперкубок України. Поєдинок завершився розгромною перемогою "Шахтаря".

В рамках УПЛ "Шахтар" і "Динамо" провели один проти одного 67 матчів - обидві команди перемагали по 25 разів, ще 17 зустрічей завершилися внічию.

Обидві команди через травми не зможуть розраховувати на основних гравців. "Динамо" не допоможе Віталій Буяльський, а у "Шахтаря" вибув Лассіна Траоре, який травмувався в матчі ЛЧ.

Головним арбітром матчу призначено Олександра Шандора зі Львова. Автор: Артем Будрін

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