Мирона Маркевича дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісів й Луческу.

Заслужений український тренер Мирон Маркевич прокоментував інформацію, що "Динамо" відмовляється відправляти своїх гравців до збірної наприкінці квітня.

- Мірча Луческу вважає, що участь у контрольних матчах принесе його підопічним куди більше користі, ніж тренування зі збірною України, а також допоможе їм краще підготуватися до матчів плей-оф ЧС-2022. Що скажете про це?

- Ви мене вибачте, але хто такий Луческу для нашої країни? Є збірна України, і він буде ще щось розповідати. Так не можна, це переходить вже всі межі! Для нас головне - щоб збірна поїхала в Катар, і для цього потрібно зробити все. Мене дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісів і Луческу.

Також я не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати в збірну? Вони повинні виступити і сказати: "29 квітня ми їдемо в збірну! Не хочете нас відпускати - ми поїдемо самі!". Футболісти повинні вирішувати, а не Суркіси і Луческу. Я закликаю футболістів "Динамо" все кидати і їхати в збірну, якщо вони дійсно люблять Україну і хочуть поїхати на чемпіонат світу!

- Була інформація, що УАФ розглядає варіант провести стикові матчі без динамівців у зв'язку з позицією клубу. Що скажете про це?

- Значить, треба так і робити - забути цю команду разом з їх керівництвом.

- Які у нас шанси в стиках без динамівців?

- Потрібно виходити з того, що є. Якщо вони зараз не приїдуть, то більше їх не потрібно викликати. Дорога в збірну для них повинна бути закрита. Зараз такий час, що не можна відмовлятися від країни, - сказав Маркевич для FanDay.

Раніше Ігор Суркіс пояснив позицію київського клубу.

Нагадаємо, Олександр Петраков запланував почати збір національної команди в Словенії 29 квітня і викликав до розташування збірної України 25 гравців з українських команд, з яких 12 - представники "Динамо".

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