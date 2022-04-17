Президент "Динамо" підтвердив, що гравці "біло-синіх" не відправляться до збірної України в квітні.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив інформацію, що столичний клуб не готовий відпустити своїх футболістів до табору збірної України 29 квітня.

В опублікованій на офіційному сайті "Динамо" заяві сказано, що рішення про відрядження гравців "біло-синіх" до табору національної команди було прийнято після консультацій з головним тренером киян Мірчею Луческу.

"Перш за все, пропоную всім не гарячкувати, а спокійно, вдумливо і не ангажовано проаналізувати офіційну відповідь "Динамо" щодо прохання від УАФ про відрядження 12-ти наших гравців у розпорядження тренерського штабу збірної команди з 29 квітня. Там чітко і зрозуміло викладено інше бачення термінів використання футболістів столичного клубу в тренувальному процесі під керівництвом Олександра Петракова.

Ми обговорювали це питання з Мірчею Луческу. З висоти свого досвіду він вважає, що ігровий потенціал наших виконавців в інтересах збірної буде використаний більш раціонально, якщо у них буде ігрова практика в рамках серії товариських благодійних матчів з топ-клубами Європи, в якій зараз бере участь "Динамо".

У мене немає підстав не довіряти своєму тренеру в таких специфічних питаннях, як умови досягнення гравцями оптимальних кондицій напередодні важливих поєдинків. У згаданій відповіді на запит пана Протасова ми дохідливо акцентували на тому, що клуб прагне забезпечити високий результат виступу збірної за участю своїх гравців якраз за рахунок можливості останніх не втратити ігровий тонус, набутий під час благодійного турне по Європі. Можливо, такий підхід комусь не подобається, але він однозначно спрямований на підвищення боєздатності динамівців, яким випала честь захищати синьо-жовті кольори головної команди країни.

Тому я не бачу жодних проблем, якщо 12 гравців "Динамо", викликані до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова в термін з 23 травня, згідно з регламентом ФІФА за статусом і трансфером гравців. При цьому я закликаю футбольне співтовариство до взаємоповаги і здорового глузду. Давайте створимо для збірної максимально сприятливі умови підготовки - без істерики і спекуляцій", - наводить слова Суркіса сайт "Динамо".

Нагадаємо, Олександр Петраков запланував почати збір національної команди в Словенії 29 квітня і викликав до розташування збірної України 25 гравців з українських команд, з яких 12 - представники "Динамо".

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