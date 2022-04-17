Київський клуб готовий відпустити своїх футболістів до збірної України тільки 23 травня.

Київське "Динамо" відмовилося відпускати своїх гравців в розташування національної збірної України в кінці квітня.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

Як повідомляє джерело, причина такого рішення - це товариські матчі "біло-синіх". У травні у "Динамо" заплановані поєдинки проти "Аустрії", "Ренна", "Левскі" і "Айнтрахта". Керівництво киян вважає, що гравці отримають достатньо ігрової практики - в табір збірної можна не їхати.

На своїй сторінці в Фейсбуці журналіст опублікував офіційний лист "Динамо" в УАФ, підписаний генеральним директором клубу Ревазом Чохонелідзе.

У листі клуб посилається на регламент ФІФА, згідно з яким він може відправити викликаних футболістів аж 23 травня.

У той же час, Олександр Петраков запланував почати збір національної команди в Словенії 29 квітня і викликав у розташування збірної 25 гравців з українських команд, з яких 12 - представники "Динамо".

Склад збірної України:

Воротар: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар"), Дмитро Різник ("Ворскла").

Захисник: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (всі - "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (всі - "Шахтар").

Півзахисник: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (всі - "Динамо"), Сергій Булеца ("Зоря"), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва - "Дніпро-1").

Нападник: Артем Довбик ("Дніпро-1"), Денис Гармаш, Артем Бесєдін (обидва - "Динамо").

Олександр Петраков раніше заявляв, що дуже важливо почати збір національної команди саме 29 квітня, щоб якомога краще підготувати збірну України до важливих матчів відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

"Я попросив дати мені можливість зібрати команду 29 квітня, оскільки, як відомо, ми пропустили березневі дати ФІФА через вторгнення російської армії в Україну, тому футболісти абсолютно позбавлені ігрової практики.

Тому важливо зібратися 29 квітня, щоб ми змогли як слід підготуватися до надважливого матчу з Шотландією і наступних офіційних ігор. У червні нас чекає насичений ігровий календар, а тому звичного за часом збору буде мало. Тому дуже вдячний особисто президенту УЄФА за сприяння і можливість зібратися в прекрасному тренувальному центрі поблизу рідної для нього Любляни", - наводить слова Петракова УАФ.

Плани збірної України на травень-червень