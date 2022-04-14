Артур Уваров ретельно приховував, що є сином ворога України.

Нападник київського "Динамо" U-19 Артур Уваров приховував те, що є сином ворога України, представника владних структур так званої "ЛНР" Уварова Максима Анатолійовича, внесеного в базу "Миротворця".

Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

У повідомленні зазначається, що "Динамо" провело внутрішнє розслідування і встановило достовірність цієї інформації.

"Ми не схвалюємо "сталінські методи", в яких син відповідає за свого батька, проте після отримання та перевірки інформації керівництвом клубу було поставлено конкретне питання гравцеві про належність його батька до військових структур сепаратистів, Уваров не одразу дав позитивну відповідь! Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт з даним гравцем", - йдеться у повідомленні.

У команді зазначили, що з початку війни з російським окуппантом Артуру Уварову необхідно було особисто звернутися до керівництва клубу та зізнатися щодо участі свого батька у військовій агресії проти України.

Артур Уваров провів 6 матчів і відзначився 2 голами у поточному чемпіонаті України U-19. За даними Transfermarkt, влітку 2020 року форвард перейшов у "Динамо" з академії "Шахтаря".

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