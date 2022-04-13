Дубль Артема Бесєдіна приніс українському клубу перемогу.

У вівторок, 12 квітня, київське "Динамо" здобуло перемогу над "Легією" у першому матчі благодійного турне "Match For Peace! Stop the War!".

Протистояння завершилося впевненою перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:1.

"Динамо" вийшло вперед на 3-й хвилині. Шапаренко з лівого флангу навісив у центр, Циганков в дотик перевів за спини захисників, а Буяльський перекинув м'яч через голкіпера "Легії".

На початку другого тайму поляки відповіли своїм забитим голом - відзначився Ігор Стржалек.

Через три хвилини Артем Бесєдін знову вивів "Динамо" вперед, а згодом відзначився дублем.

"Легія" - "Динамо" Київ - 1:3

Голи: Стржалек, 54 - Буяльський 3, Бесєдін 57, 70

"Легія"(старт): Кікольскі, Скібіцкі, Головня, Абу Ханна, Младеновіч, Харатін, Чельхака, Кастраті, Мучі, Вербіч, Влодарчік

"Динамо": Бущан (Бойко, 62), Караваєв (Кравченко, 46), Попов (Кендзьора, 72), Сирота (Боль, 72), Дубінчак (Вівчаренко, 46), Сидорчук (Андрієвський, 62), Буяльський (Кулач, 69), Шапаренко (Шепелєв, 62), Антюх (Вербіч, 46; Гармаш, 69), Циганков (Бражко, 80), Ванат (Бесєдін, 46)

Попередження: Чіпела (51), Головня (69) - Попов (69)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що це перша в історії "Динамо" перемога над "Легією" (з п'ятої спроби).

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